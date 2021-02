De Nederlandse Waterschapsbank is opgelicht voor 12 miljoen euro

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is opgelicht voor 12 miljoen euro en heeft daar onlangs aangifte van gedaan bij het Openbaar Ministerie. Dat maakt de bank bekend in een persbericht.

"De bank is het slachtoffer geworden van een opzet waarbij op basis van vervalste documenten een betaling is gedaan", staat in het persbericht. Wat er precies gebeurd is, vertelt de bank niet, in het belang van het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

De krant BN DeStem schrijft dat in naam van de Brabantse gemeente Steenbergen een lening van 12 miljoen is aangevraagd en is uitbetaald. Toen bij het gemeentehuis twee weken geleden het eerste betalingsverzoek binnenkwam, gingen alle alarmbellen af, schrijft de krant.

"Het vreemde is, met die bank doen wij helemaal geen zaken. Het is heel opmerkelijk dit. En zorgelijk dat onze naam wordt misbruikt", zegt burgemeester Ruud van den Belt tegen de krant.

Onderste steen boven

Naast het OM doet de bank zelf ook onderzoek naar wat er gebeurd is. "We hebben een interne accountant die onderzoek doet en een externe accountant kijkt naar onze jaarrekening", zegt een woordvoerder van de bank. "We hebben ook meteen een advocaat ingeschakeld om ons bij te staan. We doen er alles aan om de onderste steen boven te krijgen."

De bank weet niet wie de dader is. "Alle informatie die wij hebben, of die het Openbaar Ministerie boven tafel krijgt, zullen we gebruiken om de dader te ontmantelen en zoveel mogelijk geld terug te krijgen", zegt de woordvoerder.

Financiële positie

Volgens de bank heeft de oplichting geen gevolgen voor zijn financiële positie. "12 miljoen euro is een heel groot bedrag, we vinden het verschrikkelijk. Maar ons eigen vermogen is ongeveer 2 miljard. Als je het daartegen afzet is de impact hiervan niet materieel."

De NWB Bank is een bank voor de publieke sector. Zo financiert de bank bijvoorbeeld verduurzaming van het openbaar vervoer en de renovatie en versterking van de Afsluitdijk.