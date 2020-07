Minister Schouten verwerpt ultimatum Farmers Defence Force

De boeren van Farmers Defence Force (FDF) hebben minister Schouten (Landbouw) een ultimatum gesteld, maar volgens het ANP legt Schouten dat ultimatum naast zich neer. Dat heeft ze ruim een uur na het bericht van FDF laten weten aan het persbureau.

De boeren van Farmers Defence Force willen dat haar veevoerplan uiterlijk volgende week dinsdag 21 juli van tafel is. Tot die tijd zegt FDF geen acties te voeren die overlast opleveren, zoals het blokkeren van wegen of distributiecentra. Als Schouten haar plan niet intrekt, volgen er volgens FDF opnieuw acties.

Protesten

Schouten wil de toegestane hoeveelheid eiwit in veevoer aan banden leggen om de uitstoot van stikstof te reduceren. Daarop volgden protesten van boeren door het hele land. Zij vrezen dat de maatregel schadelijk is voor de gezondheid van de dieren. Schouten vindt juist dat er momenteel te veel eiwit aan veevoer wordt toegevoegd.

Vorige week zei Schouten dat ze experts nogmaals naar haar idee wil laten kijken, nadat de Tweede Kamer voor een motie had gestemd van VVD en CDA. Daarin wordt opgeroepen zowel haar plan als het alternatieve plan van de boeren door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving.

FDF vindt dat de minister het probleem over de schutting gooit. "Ondanks een goed geformuleerde motie was haar boodschap aan de boeren: 'Ik zet mijn voermaatregel door, ik ga op vakantie en red je er maar mee'."

Boerenprotesten

Sinds 2 juli werd er door boeren in het hele land gedemonstreerd tegen de plannen van de minister. Zo werden met trekkers wegen en distributiecentra geblokkeerd. Veiligheidsregio's in Drenthe, Friesland, Groningen en de regio IJsselland verboden demonstraties waarbij zware voertuigen worden gebruikt. In Brabant worden tractors niet meer gedoogd op de snelweg.

Gisteren werd bekend dat de veiligheidsregio's in Drenthe, Groningen en Friesland het verbod niet verlengen.

'Verzetskuil'

Volgens FDF komt de pauze de boeren gelegen vanwege het droge en warme weer. "Onze tijd kunnen we dan besteden aan het grassen en inkuilen." De organisatie roept boeren op van de kuilen 'verzetskuilen' te maken: "Zorg dat je genoeg eiwit in deze snede mee inkuilt om je ervan te verzekeren dat je vanaf 1 september geen eiwit tekort komt - zelfs als dat betekent dat je stikstofemissie nog hoger wordt in plaats van lager."

"Volgens de plannen van Schouten is het hebben van krachtvoer op het erf binnenkort verboden, maar als je het 'inkuilt' behoort het voedsel tot de kuil en is het niet verboden", licht Sieta van Keimpema van FDF toe. "Op die manier zijn boeren in het najaar verzekerd van voldoende eiwitten in het veevoer. Het betekent wel dat de uitstoot hoger wordt: normaal gesproken krijgen koeien eiwit naar behoefte, maar in dat geval krijgen alle koeien dezelfde hoeveelheid eiwit in het voedsel."