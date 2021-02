Subsidie-aanvragen bij wetenschapsinstituut NWO liggen stil na hack

De servers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn gehackt. De organisatie laat op zijn site weten dat vanwege de hack de behandeling van aanvragen voor subsidies voorlopig zijn stilgelegd. Wie er achter de hack zit en hoe die is uitgevoerd, zegt de NWO niet.

Onder meer programma's en e-mailadressen van medewerkers kunnen niet geopend worden. Wel laat de organisatie weten dat het programma waarmee subsidieaanvragen worden afgehandeld niet is geraakt, net als hun site.

Komende weken

Toch worden de aanvragen opgeschort. "Uit veiligheidsoverwegingen is deze server echter momenteel volledig afgesloten voor iedere gebruiker, totdat zeker is dat er geen infectie is of kan plaatsvinden", staat in een persbericht.

Wanneer de problemen worden verholpen is niet bekendgemaakt. "Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. NWO zal de komende weken bekijken hoe en wanneer het subsidieproces weer kan worden opgestart."