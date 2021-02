Eerste meldingen van ongelukken • Zeeland en Zuid-Holland naar code geel

Een aantal scholen en kinderopvanglocaties in onder meer Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland houdt vanwege de verwachte gladheid morgen de deuren dicht. Dat melden regionale omroepen.

"We vinden het niet verantwoord om van onze leerkrachten en leerlingen te verwachten dat zij naar school komen. Er is ook geen noodopvang. We rekenen op uw begrip", laat Albert Helder van de Friese onderwijsorganisatie Proloog weten aan Leeuwarder Courant.

Het is nog niet bekend wat scholen en kinderopvanglocaties in andere provincies van plan zijn. De PO-raad raadt ouders aan om schoolemails of de ouder-app - een app voor de communicatie tussen scholen en ouders - in de gaten te houden voor informatie over dichte scholen morgen.

Scholen kunnen er ook voor kiezen om later te beginnen.