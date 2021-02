Separatisten Catalonië behouden meerderheid in parlement

De Catalaanse separatisten houden hun meerderheid. Dat blijkt uit de eerste exitpolls van de parlementsverkiezingen in de Spaanse regio Catalonië. De socialistische partij PSC van Salvador Illa boekte een grote winst. Maar het is niet genoeg voor een meerderheid.

Met 90 procent van de stemmen geteld, ziet het het ernaar uit dat de drie onafhankelijkheidspartijen samen 74 van de 135 zetels in het parlement winnen. Bij de laatste verkiezingen in december 2017 waren dat er nog 70.

De extreemrechtse Spaanse partij Vox lijkt voor het eerst zetels te hebben veroverd in het parlement in Barcelona. Zij stevenen af op 11 zetels. De partij is onder meer tegen, de naar eigen zeggen, islamisering van Spanje.

Corona

Miljoenen Catalanen mochten gisteren stemmen, in tijden van corona. Daardoor is de opkomst fors lager dan in 2017. De opkomst gisteren was 46 procent, tegenover 68 drie jaar geleden.

Catalonië is de op-één-na zwaarst getroffen regio. Dus waren er veel extra maatregelen. Zo waren alle stemlokalen grondig ontsmet en waren er looproutes aangegeven. Het stembureaupersoneel droeg beschermende kleding.