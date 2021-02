Separatisten Catalonië behouden meerderheid, grote winst socialisten

"Het ging bij deze verkiezingen toch vooral om de vraag hoe groot de steun voor de separatistische partijen nog is. Je ziet nu dat ze nog altijd een flinke achterban hebben en zelfs hun gewicht in het parlement vergroten", zegt correspondent Rop Zoutberg. "De partijen legden gisteravond meteen het thema van de onafhankelijkheid op tafel als een van de problemen die als eerste moeten worden opgelost."

De radicaal-rechtse partij Vox veroverde voor het eerst zetels in het parlement in Barcelona. Zij krijgen 11 zetels. De partij verzet zich tegen de macht van de separatistische partijen en pleitte in de campagne voortdurend voor de eenheid van Spanje.

De drie onafhankelijkheidspartijen winnen samen 74 van de 135 zetels in het parlement. Bij de laatste verkiezingen in december 2017 waren dat er nog 70.

Separatisten houden hun meerderheid in het Catalaanse parlement. Bij verkiezingen haalden de drie partijen die voor afscheiding van de rest van Spanje zijn zelfs meer stemmen dan in 2017. Ook de socialistische partij PSC van Salvador Illa boekte een grote winst.

Een samenwerking tussen de socialistische partij PSC, de Catalaanse tak van de in Spanje regerende PSOE, en de afscheidingspartijen zit er volgens Zoutberg niet in. "Al voor de verkiezingen hebben ze die samenwerking uitgesloten. De PSC is in stemmen de absolute winnaar, maar dat lijkt een pyrrusoverwinning. Het zal heel moeilijk zijn hun winst te verzilveren in een coalitieregering."

De enorme winst van de rechts-populistische partij Vox noemt Zoutberg een flinke verrassing. "Vanuit het niets krijgen ze 11 zetels, en drukken gematigde rechtse partijen als de Partido Popular en Ciudadanos weg. Ze hebben een felle campagne gevoerd. Het voelt toch een beetje alsof je een roedel wolven loslaat in de buurt van een kippenhok."

"Partijen als PP en Ciudadanos zullen vandaag flink achter hun oren krabben. Want hoe dan ook wordt wat in Catalonië gebeurt ook landelijk uitgelegd."

Corona

Miljoenen Catalanen mochten gisteren stemmen, in tijden van corona. Daardoor is de opkomst fors lager dan in 2017. De opkomst was minder dan 54 procent, tegenover 68 procent drie jaar geleden.

Catalonië is de op een na zwaarst getroffen regio. Dus waren er veel extra maatregelen. Zo waren alle stemlokalen grondig ontsmet en waren er looproutes aangegeven. Medewerkers in stembureaus droegen beschermende kleding als in ziekenhuizen. Tijdens het laatste uur dat de bureaus open waren, konden ook door corona besmette mensen en zorgpersoneel dat de pandemie bestrijdt, hun stem uitbrengen.