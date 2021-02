'Schmidt gilt maar wat, daar heeft PSV last van, Gerbrands moet hem aanspreken'

Van der Vaart ziet zwakke plekken in de verdediging en signaleert een probleem bij de verhoudingen binnen de selectie. "Het lijkt wel of de Duitsers alles beslissen daar. Max pakt gewoon een penalty van Malen af."

Allemaal pech dus? "Dat is me te makkelijk", zegt Rafael van der Vaart via een skype-verbinding vanuit Denemarken.

PSV was het hoofdonderwerp in Studio Voetbal. Door een 2-2 gelijkspel bij ADO Den Haag zagen de Eindhovenaren de achterstand op koploper Ajax, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, oplopen tot zes punten. Aan de hoeveelheid kansen lag het zaterdag niet in Den Haag. PSV deed maar liefst 35 doelpogingen . Bovendien raakte Donyell Malen twee keer de lat en miste Philipp Max een strafschop.

Uitgeschakeld door Ajax in de KNVB-beker en ruime achterstand op Ajax in de eredivisie. Wat heeft het eerste half jaar met Roger Schmidt PSV gebracht? Van der Vaart: "Het lijkt wel of ze de spelers missen voor het systeem dat Schmidt wil spelen en dat ze daar nu achter komen."

Van der Vaart: "Die is Duits. Ik vind dat die Nederlanders best op mogen staan. Ik zie in interviews dat Malen en Ihattaren ontevreden zijn. Zeg dat gewoon. Er mag best weleens een bommetje barsten daar als ze ontevreden zijn. Ik zie die verdediger (Timo Baumgartl, red.) ook wijzen naar anderen, terwijl hij helemaal niks doet."

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV laat in interviews regelmatig weten dat in topsport geen excuses gelden. Wat dat betreft is de vraag hoe Gerbrands kijkt naar de interviews van Schmidt, die dit seizoen regelmatig zijn beklag doet, afgelopen vrijdag nog over de VAR.

"Blijkbaar heeft hij het tactisch vermogen niet om zo te denken", zegt oud-PSV'er Ibrahim Afellay. "Hij laat die jongens iedere keer weer staan. Hij blijft maar volharden. Hoe kan je domineren als je daar twee spelers hebt staan die grossieren in balverlies, waarbij Sangaré de kroon spant. We kunnen nu toch concluderen dat het voor geen meter loopt."

"Hopelijk praat Gerbrands daarover met hem", zegt Vermeulen. "Die zou hem moeten aanspreken op dit soort opmerkingen. Zo kunnen we geen kampioen worden, zei hij vrijdag. Het was een bekerduel, maar dat zeg je niet. In de eerste 45 minuten werd PSV van het veld getikt door Ajax. Als je zo voetbalt, word je geen kampioen. Hij gilt maar wat. Hij gilt dat de VAR weg moet. Dat is een domme opmerking. Hij gilt dat de scheidsrechter verantwoordelijk is voor een blessure van Gakpo. Dat is niet zo."

Schmidts woorden hebben volgens volgens Vermeulen negatieve gevolgen voor PSV. "In het begin was het leuk, fris, een Duitse trainer. Nu krijg je het omgekeerde. Er ontstaat antipathie tegen PSV. Iedereen denkt: Wat een flauwe trainer, wat een zeurneus. En daar heeft de club last van, qua imago. Als baas van PSV moet je daartegen optreden. Het is slecht voor PSV dat Schmidt zich zo matig presenteert en er ook nog slecht wordt gevoetbald. Hij moet ermee kappen (met klagen, red.)."