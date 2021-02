Internazionale bestijgt Serie A-troon na Lukaku-show tegen Lazio

Internazionale heeft in de Serie A de koppositie overgenomen van stadgenoot AC Milan, dat zaterdag verrassend een nederlaag bij Spezia leed. Met Stefan de Vrij in de basis was Inter thuis met 3-1 te sterk voor Lazio.

Bij Lazio was een basisplaats weggelegd voor Wesley Hoedt, maar zijn optreden verliep minder fortuinlijk. In de 21ste minuut veroorzaakte de oud-AZ-speler een strafschop door Lautaro Martínez met een onbesuisde tackle naar de grond te werken. Inter-spits Romelu Lukaku maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter.

Cristiano Ronaldo achterhaald

Lukaku maakte er in de 45ste zelfs 2-0 van met een gedecideerd schot, nadat hij de bal wat gelukkig voor zijn voeten had gekregen. Dankzij de twee goals kwam de Belg op zestien Serie A-goals, waarmee hij Cristiano Ronaldo heeft achterhaald op de topscorerslijst.

Het was bovendien Lukaku's driehonderdste doelpunt in totaal. De meeste van die goals (87) maakte hij in het shirt van Everton, waarvoor hij vier seizoenen (2013-2017) speelde.