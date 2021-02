Hoe staat Nederland ervoor na drie kabinetten-Rutte? Wat verwachten we straks van de nieuwe regering? In de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen trekt verslaggever Jan Eikelboom in de 7-delige serie 'Buiten het Binnenhof' door Nederland om met mensen over politieke thema's te praten. Want de politiek wordt in Den Haag gemaakt, maar de gevolgen zie je in het land.