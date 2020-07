Google wil komende jaren tien miljard steken in India

Google wil de komende vijf tot zeven jaar tien miljard dollar investeren in India. Topman Sundar Pichai heeft dat bekendgemaakt op de jaarlijkse Google-bijeenkomst in India. Hij zegt dat de uitbraak van het coronavirus het belang van technologie duidelijk heeft gemaakt.

De Amerikaanse techgigant heeft er groot belang bij om de Indiase markt te veroveren. Het land telt na China de meeste internetgebruikers ter wereld. Zo'n 719 miljoen van de 1,3 miljard inwoners van India maken gebruik van het internet en zijn dus in potentie klanten van Google. Het aantal internetgebruikers in het land neemt bovendien snel toe.

"Een van de uitdagingen van dit moment is dat we de mensen van wie we houden niet kunnen opzoeken", zei hij. "De mogelijkheid om online te zijn is voor velen van ons daarom een levensader. Of je nou een klein bedrijfje bent, een student of een familielid."

Meer Amerikaanse interesse

Pichai zegt dat het bedrijf geld wil steken in de toegankelijkheid van informatie voor alle inwoners van India in hun eigen taal, inclusief Hindi, Tamil en Punjabi. Ook wil het bedrijf nieuwe producten ontwikkelen, gericht op de Indiase markt.

Amerikaanse techreuzen hebben het afgelopen jaar veel interesse getoond in de Indiase markt. Zo stak Facebook bijna zes miljard dollar in het grootste telecombedrijf van India, Jio. Amazon beloofde begin dit jaar een miljard dollar extra in India te investeren, waarmee het totaal uitkomt op zo'n 5 miljard dollar.