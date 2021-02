Meghan opnieuw zwanger: 'Archie wordt een grote broer'

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is opnieuw in verwachting. Dat nieuws bevestigt de woordvoerder van het koppel aan diverse media.

"De hertog en hertogin van Sussex zijn verheugd over de komst van hun tweede kind", zegt de woordvoerder tegen Sky News. "Archie wordt een grote broer." Hun zoontje Archie Mountbatten-Windsor werd geboren in 2019.

Miskraam

In november vorig jaar maakte Meghan bekend dat ze eerder dat jaar een miskraam had. "Ik wist, terwijl ik mijn eerste kind vasthield, dat ik mijn tweede kind aan het verliezen was", schreef ze in een ingezonden artikel in The New York Times.

Het koppel nam in maart vorig jaar afstand van het Britse koningshuis. Harry en Meghan wonen nu in de Amerikaanse staat Californië.