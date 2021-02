Meghan en prins Harry verwachten tweede kind: 'Archie wordt een grote broer'

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is opnieuw in verwachting. Dat nieuws bevestigt de woordvoerder van het koppel aan diverse media.

"De hertog en hertogin van Sussex zijn verheugd over de komst van hun tweede kind", zegt de woordvoerder tegen Sky News. "Archie wordt een grote broer." Hun zoontje Archie Mountbatten-Windsor werd geboren in 2019.

Het nieuwe kind wordt achtste in de lijn van troonopvolging. Prins Charles is nog steeds de eerste die in aanmerking komt om koningin Elizabeth op te volgen. Zijn oudste zoon prins William is tweede.

Het is nog de vraag of Archie en zijn broertje of zusje een koninklijke opvoeding krijgen. De hertog en hertogin besloten in maart een stap terug te doen als seniorleden van het Britse koninklijk huis. Daarnaast deed Harry afstand van zijn aanspreektitel Zijne Koninklijke Hoogheid.

Britse media verwachten niet dat de baby in Groot-Brittannië wordt geboren, want Harry en Meghan wonen in Californië.

Miskraam

In november vorig jaar maakte Meghan bekend dat ze eerder dat jaar een miskraam had. "Ik wist, terwijl ik mijn eerste kind vasthield, dat ik mijn tweede kind aan het verliezen was", schreef ze in een ingezonden artikel in The New York Times.