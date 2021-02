NS hoopt op normale dienstregeling, maar vreest voor gestrand personeel

De NS probeert morgen volgens de gebruikelijke dienstregeling te rijden, ondanks de code rood die het KNMI heeft afgekondigd vanwege ijzel. Na de winterdienstregeling vanwege de sneeuw en de kou geldt morgen in principe weer de normale dienstregeling. Wel is het mogelijk dat sommige treinen uitvallen omdat ze een tijdje hebben stilgestaan, zei de NS eerder vandaag.

Volgens de NS is het denkbaar dat ploegen die storingen op moeten lossen vanwege de gladheid niet of met vertraging bij een storingslocatie kunnen komen. Ook kan het zijn dat machinisten en conducteurs hun werk niet of moeilijker kunnen bereiken door de ijzel. Dat kan leiden tot vertraging en uitval van treinen. Reizigers moeten kort voor vertrek de NS-app checken om te kijken of hun trein nog rijdt, zegt de NS.

Spoorbeheerder Prorail denkt met soortgelijke problemen te maken te krijgen. Uit voorzorg heeft Prorail hotelkamers geboekt voor vannacht voor de treinverkeersleiding, zodat dat personeel al dichter bij de werkplek is. Ook laat Prorail vannacht treinen doorrijden om te voorkomen dat ijzel vat krijgt op de bovenleidingen van het spoor. NS en Prorail waarschuwen reizigers voor gladheid op de stations en op de perrons.

Situatie op de weg

Rijkswaterstaat verwacht ook problemen op de weg. Er staan weliswaar 546 strooiwagens klaar om de gladheid te bestrijden, maar ijzel tegengaan is moeilijker dan sneeuw, zegt Rijkswaterstaat.

IJzel ontstaat doordat regendruppels bevriezen als ze het wegdek raken. Dat betekent dat ijzel een bevroren laagje bovenop het strooizout vormt. Pas als dat laagje gaat smelten, kan het strooizout optimaal werken, zegt Rijkswaterstaat.

Automobilisten die toch de weg op gaan moeten hun rijstijl aanpassen, schrijft Rijkswaterstaat op zijn website: "Langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen."