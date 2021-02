Bobsleeër Friedrich kroont zich voor de elfde keer tot wereldkampioen

Ivo de Bruin mocht voor het eerst op een WK aan de vierde run deelnemen. Uiteindelijk werd hij zeventiende, een flinke verbetering ten opzichte van zijn eerdere prestaties. In 2017 werd De Bruin nog 26ste en het jaar daarvoor behaalde hij de 27ste plaats. In de tweemansbob vorige week crashte hij.

Friedrich staat nu op elf wereldtitels en is daarmee alleen recordhouder. Tot deze WK deelde hij het record met de Italiaan Eugenio Monti, die in 1966 zijn negende WK-goud won. Friedrich was tijdens de WK in Altenberg in de viermansbob in alle runs de snelste.

Francesco Friedrich heeft bij de WK bobsleeën in eigen land ook in de viermansbob de wereldtitel voor zich opgeëist. De Duitse piloot, die vorige week al de beste was in de tweemansbob, was 0,79 sneller dan Benjamin Maier. De Nederlander Ivo de Bruin werd zeventiende.

Bij de vrouwen mag Kaillie Humphries zich de eerste wereldkampioene in de monobob noemen. De in Canada geboren Amerikaanse was tijdens de WK in Altenberg de concurrentie te snel af op het nieuwe onderdeel.

De 35-jarige Humphries nam in de derde run met een baanrecord de koppositie in handen. In de vierde afdaling was ze nóg sneller en daarmee bleef ze het Duitse drietal Stephanie Schneider, Laura Nolte en Mariama Jamanka voor.

Humphries veroverde als Canadese al WK-goud in 2012 en 2013 en olympische goud in 2012 en 2016. Die titels behaalde ze echter in de tweemansbob. Na een rechtszaak tegen de Canadese bond over discriminatie en intimidatie besloot ze in 2019 voortaan voor de VS uit te komen. Ook Humphries heeft in totaal, net als Francesco Friedrich, elf WK-medailles in haar prijzenkast hangen.