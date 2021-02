Feyenoorders putten hoop uit tweede helft: 'Tweede plek binnen handbereik'

Tien minuten voor tijd maakte Bozenik zijn rentree na een slepende enkelblessure. Ook Jørgensen mocht nog even meedoen. Een veeg teken voor Pratto? "Bozenik is volgend seizoen nog hier, die heeft nog een contract. En dat geldt ook voor Jørgensen. Maar het seizoen is nog niet afgelopen."

Daarnaast hield Advocaat vast aan Bryan Linssen, begin januari nog bankzitter, in de punt van de aanval. Hij kreeg de voorkeur boven Nicolai Jørgensen, Robert Bozenik en winteraankoop Lucas Pratto. "Of ik hem beter vind dan de andere spitsen? Ja, anders stel ik hem niet op. Er gaat zoveel dreiging uit van die jongen. En hij kan een goal maken, dat bewijst hij vandaag weer."

Is het klaar voor Pratto? 'Seizoen is nog niet afgelopen'

Advocaat verraste zijn oud-assistent Zeljko Petrovic, twee weken terug nog naast Advocaat op de Feyenoord-bank, maar nu hoofdtrainer van Willem II, door doelman Justin Bijlow in de opstelling op te nemen. "Nick Marsman heeft het voortreffelijk gedaan. Daar is niets aan af te dingen", aldus Advocaat. "Maar voordat Bijlow geblesseerd raakte, zat hij tegen het Nederlands elftal aan. Dus als hij fit is, is Bijlow mijn eerste keeper."

Feyenoord-trainer Dick Advocaat was natuurlijk te spreken over de 5-0 zege op Willem II, al zag hij een heel zwakke eerste helft van zijn ploeg. "Ik vond Willem II heel goed georganiseerd spelen. We hebben niet veel kansen gekregen. Na rust zag je een heel ander Feyenoord, daar heb ik echt van genoten."

Ook uitblinker Jens Toornstra stelde dat er nog veel te winnen is. "Plek twee ligt binnen handbereik", zei Toornstra, die zaterdag nog even op de slootjes in zijn buurt geschaatst had. "Daarnaast hebben we ook nog de beker, wat directe plaatsing voor de Europa League oplevert."

Berghuis: 'Ophef videoanalyse uit verband gerukt'

Aanvoerder Steven Berghuis legde na afloop geduldig uit wat er tactisch veranderd was na rust. "We zochten wat meer diepte vanaf het binnenveld, waar we in de eerste helft vooral via de flanken diepte zochten. Zo wilden we het centrum van Willem II een beetje aan het lopen zetten.

Twee weken geleden baarde Steven Berghuis na de knappe 3-1 zege op PSV opzien met zijn suggestie dat hij wel wat meer video-analyse zou willen bij Feyenoord. De ophef die daarover ontstond, was volgens hem echter totaal misplaatst. "Dat is echt uit zijn verband gerukt. Ik heb nooit gezegd dat het nooit werd gedaan. Het is ook niet veel meer geworden."