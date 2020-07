Motorracende broers Márquez alweer uit elkaar bij Honda

De broers Marc en Alex Márquez worden na dit motorsportseizoen alweer van elkaar gescheiden bij het fabrieksteam van Honda. Alex Márquez, de jongste van de Marquéz-broers, gaat in 2021 naar het satellietteam LCR Honda.

Alex Marquéz werd in 2019 kampioen in de Moto2 en maakte op basis daarvan de overstap naar de MotoGP bij het team van zijn broer Marc, die zes keer wereldkampioen werd in de koningsklasse van de motorsport.

Vanwege de coronacrisis werd er echter nog geen race gereden in de MotoGP en Honda kiest voor komend seizoen voor meer ervaring. De ervaren Pol Espargaro wordt de nieuwe coureur naast Marc Márquez. De 29-jarige Spanjaard, die sinds 2014 in de MotoGP rijdt, tekent voor twee jaar bij het team.

Hervatting raceseizoen

Het is vooralsnog de bedoeling dat het uitgestelde motorsportseizoen op 19 juli begint met een race in het Spaanse Jerez.