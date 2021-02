Vitesse lijdt weer nederlaag en verliest geblesseerde Tannane

Vitesse blijft punten morsen in de eredivisie. Na dinsdag de halve finales van het KNVB-bekertoernooi te hebben bererikt, bleven de Arnhemmers zondag in eigen huis met lege handen tegen FC Twente: 0-2.

FC Twente kreeg gaandeweg aardig greep op de thuisploeg en kwam ook tot een paar gevaarlijke aanvallen. Uit een daarvan schoof Queensy Menig op aangeven van Luciano Narsingh de bal langs doelman Remko Pasveer. Vitesse kwam niet verder dan een link schot van Patrick Vroegh.

Vitesse kreeg voor rust bovendien een flinke domper te verwerken door het uitvallen van Oussama Tannane, die met een hamstringblessure naar de kant moest.

Volley Darfalou Vitesse's enige wapenfeit

Maximilian Wittek voorkwam na rust de 0-2 door een kopbal van Narsingh uit het doel te werken. Vitesse drong aan, maar speelde daarbij zo matig dat Twente niet van de leg raakte.

Een volley van Vitesse-aanvaller Oussama Darfalou die over ging was het enige wapenfeit. Een goal van Thijs van Leeuwen, na een Twentse counter ver in blessuretijd, bepaalde de eindstand op 0-2.

Het is voor Vitesse de derde competitienederlaag in vier competitiewedstrijden. Ook zijn er voor trainer Thomas Letsch zorgen om spelmaker Oussama Tannane, van wie nog onduidelijk is hoelang hij uitgeschakeld zal zijn.