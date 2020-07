Bekijk drie 'nieuwe' documentaires met Zoetemelk, Merckx, Bobet en Robic

Deze week voor de laatste keer drie 'nieuwe' documentaires in Studio Sport Docu, waarin we de afgelopen veertien maandagen een deel van het grote archief van Studio Sport ontsloten door eerder uitgezonden documentaires opnieuw aan te bieden.

De Tour van Joop (1999)

Eigenlijk behoeft deze documentaire geen introductie. De anderhalf uur durende film gaat volledig over het succes van Joop Zoetemelk in 1980, het jaar waarin hij de Tour de France wint. In de studio zijn ploegleider Peter Post en wielerjournalist Jean Nelissen aanwezig om de beelden van extra duiding te voorzien.

Zoetemelk is na Jan Janssen de tweede Nederlander die de beste is in de Ronde van Frankrijk en in deze documentaire blikken naast Post en Nelissen alle hoofdrolspelers terug op die tijd. Uiteraard is er ook veel ruimte voor beelden uit de koers.