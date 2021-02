Broersen gaat met Nederlandse titel op zak richting EK, Taam wint zevenkamp

Nadine Broersen is in Apeldoorn voor de tweede keer Nederlands kampioene op de vijfkamp geworden. De 30-jarige atlete, die de titel ook in 2011 veroverde, won met een totaal van 4.514 punten.

Broersen werd in 2014 wereldkampioene op de vijfkamp, en die titel werkt nog altijd motiverend. "Een aantal jaar geleden legde me dat nog druk op, maar nu geniet ik er gewoon van." Maar dat ze genoot, was tijdens de meerkamp niet echt aan Broersen af te zien. "Ik ben kritisch op mezelf en ik was vooral bezig met technische dingen."

'Heel tevreden'

Toch won Broersen de eerste vier onderdelen en eindigde ze op de afsluitende 800 meter op plaats vier. "Het was alweer even geleden dat ik een meerkamp heb gedaan en ik was vooral benieuwd hoe ik ervoor sta. En nu sta ik hier met een glimlach en ben ik eigenlijk heel tevreden. Nu weet ik waar ik op de trainingen nog aan moet werken richting het EK."

De Europees kampioenschappen indoor beginnen over drie weken in Polen. Broersen had het startbewijs daarvoor al binnen.