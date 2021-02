Onrust in Myanmar houdt aan, schoten op straat, Westen waarschuwt junta

Voor de negende dag op rij zijn in Myanmar tienduizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de militaire machtsovername van begin deze maand. In sommige steden zoals Myitkina in het noorden en de grootste stad van het land Yangon is geschoten op de demonstraten. Mensen renden in paniek alle kanten op.

Het is onduidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. Journalisten die van de ongeregeldheden verslag deden, zouden zijn opgepakt.

In de grootste steden van het land, waaronder de voormalige hoofdstad Yangon, reden in de loop van de avond legervoertuigen de stad in. Naar verluidt wordt het internet in het land gedurende de nacht afgesloten.

De Amerikaanse ambassade in Myanmar heeft Amerikaanse burgers opgeroepen om zich te verschuilen voor het geweld. De ambassadeurs van dertien meest westerse landen plus de Europese Unie hebben de machthebbers in Myanmar opgeroepen om af te zien van geweld tegen demonstranten en burgers. Ook hebben ze in een verklaring de arrestatie van politieke leiders veroordeeld.

"We ondersteunen het volk van Myanmar in zijn zoektocht naar democratie, vrijheid, vrede en vooruitgang. De wereld kijkt toe."