Lille verspeelt zonder Botman punten tegen Brest

Vier dagen voor de confrontatie met Ajax in de Europa League heeft Lille OSC punten laten liggen in de Ligue 1. De koploper speelde met 0-0 gelijk tegen Stade Brestois en heeft nu nog maar een punt voorsprong op nummer twee Paris Saint-Germain en drie op nummer drie Olympique Lyonnais. Coach Christophe Galtier spaarde Sven Botman.

In plaats van Botman kreeg de Portugees Tiago Djaló van trainer Christophe Galtier een plek centraal in de verdediging naast aanvoerder José Fonte. Botman bleef negentig minuten op de bank. Ondanks constante druk van de thuisploeg hield Brest de hele wedstrijd stand. Voor Lille kwam een einde aan een reeks van zes opeenvolgende zeges in de Ligue 1. De Noord-Fransen hielden wel voor het vijfde competitieduel op rij de nul.

Gerucht over transfer Botman

Zonder te spelen werd er in Frankrijk toch over Botman gepraat. De Franse TV-zender Canal+ meldde dat Lille al akkoord is met de verkoop van Botman in de zomer aan een niet nader genoemde Europese topclub voor 40 tot 45 miljoen euro. In een reactie aan de NOS verwijst zaakwaarnemer Nikkie Bruinenberg het gerucht naar het rijk der fabelen.

In januari werd Botman na een sterk eerste halfjaar nadrukkelijk in verband gebracht met Liverpool. Botman zette in juli vorig jaar zijn handtekening onder een contract tot medio 2025 bij Lille, dat aan Ajax acht miljoen euro betaalde. Hij had toen een seizoen bij Jong Ajax in de eerste divisie en een seizoen op huurbasis bij sc Heerenveen in de eredivisie in de benen.