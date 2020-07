Eisenhower inspecteert troepen in Nederland

Dwight Eisenhower, de Amerikaanse opperbevelhebber in Europa, is bezig met een rondreis langs geallieerde divisies in Nederland. Hij is vandaag in Weert, waar Britse militairen gelegerd zijn.

Op de Van Hornekazerne kregen de manschappen het verbod tussen 08.00 en 14.30 uur op de Duitsers te schieten. De legerleiding vreesde blijkbaar dat de opperbevelhebber per ongeluk geraakt zou kunnen worden.

Gisteren inspecteerde Eisenhower in de buurt van Breda de Poolse en Canadese militairen die Brabant de afgelopen weken bevrijdden. Ook liet hij zich bijpraten over het verloop van de strijd.

In Ulvenhout sprak hij met de Poolse generaal Maczek, die vorige maand Breda veroverde. Ook had hij een ontmoeting met generaal Crerar, de hoogste Canadese militair in ons land.