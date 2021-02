Angenent geniet van ingekorte Elfstedentocht: 'Weet niet hoe ik morgen wakker word'

Henk Angenent heeft 24 jaar na dato op eigen houtje nogmaals (een groot deel van) de Elfstedentocht geschaatst. Hij stapte vanmorgen om 08.00 uur op in Leeuwarden en passeerde om iets voor 18.00 uur de finish op de Bonkevaart.

Het was regelmatig de vraag of de 53-jarige Angenent de eindstreep zou halen. Na een pittige val in de ochtenduren kampte hij met een zeer pijnlijke knie en bovendien was het ijs op sommige delen van van de route erg slecht. Sommige stukken moesten Angenent en zijn companen, zanger Syb van der Ploeg en diens broer Jacob, met de auto afleggen.

Uiteindelijk reden Angenent en de gebroeders Van der Ploeg 140 kilometer. De route van de Elfstedentocht is normaal gesproken 200 kilometer. Harlingen en Franeker moesten ze overslaan.

Krankzinnig

"Ik weet niet hoe ik morgen uit bed kom", zei Angenent na zijn aankomst. "Krankzinnig eigenlijk, dat het 24 jaar geleden is dat ik hier reed. Ik wilde deze gelegenheid aanpakken, ik heb een fantastische dag gehad."