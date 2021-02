Oranje-waterpoloërs beginnen OKT met belangrijke overwinning

De Nederlandse waterpoloërs zijn het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam begonnen met een knappe 11-10 zege op het iets sterker geachte Duitsland. Die overwinning niet zonder slag of stoot tot stand.

Oranje kwam met 8-2 voor en er leek op dat moment geen vuiltje aan de lucht, maar Duitsland kwam terug in de wedstrijd en stond ruim twee minuten voor het einde nog maar een punt achter. Nederland hield in de slotfase echter stand.

Drie tickets naar Tokio

Nederland moet in een poule van zes bij de eerste vier eindigen om naar de kwartfinales te gaan. Rusland en Kroatië zijn de sterkste tegenstanders in de groep. Er liggen in Rotterdam drie olympische tickets klaar.