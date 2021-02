Gouddelfster Schouten wil na Thialf nog één ding: 'Direct naar het natuurijs'

Toch lukte het haar, met goud op de ploegenachtervolging en de 5.000 meter, en brons op de massastart en de 3.000 meter tot gevolg. Het goud op de langste afstand had ze misschien wel te danken aan het teleurstellende brons op de massastart . "Ik had een bepaalde woede in me en ik dacht: ik moet het hier even laten zien. Ik ben onwijs blij dat ik de knop om heb kunnen zetten."

Dat Schouten graag buiten op het natuurijs staat, is geen geheim. Voor de WK liet ze al weten het moeilijk te vinden om het natuurijs even los te laten en zich volledig te focussen op het wereldkampioenschap in Heerenveen.

Die laatste gouden medaille is niet alleen een bijzondere voor Schouten, maar ook voor het Nederlandse schaatsen. Niet eerder wist een Nederlandse vrouw de 5.000 meter te winnen tijdens een WK afstanden. Alleen op de 500 meter wachten de Nederlandse vrouwen nu nog op een gouden primeur.

'Bizarre race'

Aanvankelijk leek het er niet op dat Schouten er met de titel vandoor zou gaan. "Het was een bizarre race. Ik zat er aan het begin niet helemaal in, maar op gegeven moment voelde ik dat ik over had. En gelukkig had ik een goed eindschot." Uiteindelijk zette ze 6.48,53 op het scorebord, een persoonlijk record en de tweede tijd ooit in Thialf.

Schouten kwam al in de eerste rit in actie en moest daarom lang nagelbijten alvorens zeker te weten dat het goud voor haar was. "Met Carlijn Achtereekte vond ik het al spannend, tot het punt dat ze nog drie rondjes moest. Toen dacht ik: deze heb ik. En toen Natalya Voronina over de finish kwam, dacht ik dat ik wel een grote kans had om te winnen." De Russische titelverdedigster werd uiteindelijk tweede, Achtereekte pakte het brons.

'Goed het seizoen uit'

Vier races, vier medailles dus. Maar Schouten is vooral heel blij dat ze de WK afsluit met goud. "Als je op drie individuele afstanden start en ook drie keer kans maakt, dan baal je als het net niet lukt. Dus hier ik ben heel blij mee. Ik ga goed het seizoen uit."