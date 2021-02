Petrovic krijgt bij terugkeer in De Kuip met Willem II pak slaag van Feyenoord

Hij had zich er zeker iets anders van voorgesteld. Zeljko Petrovic keerde vandaag terug in De Kuip, waar hij tot een paar weken geleden nog als assistent op de bank had gezeten. Hij zag zijn Willem II een helft lang superieur zijn aan Feyenoord. Maar na rust kreeg hij toch een dikke 5-0 nederlaag aan de broek.

Feyenoord stelde daar weinig tot niets tegenover, maar kwam diep in de blessuretijd toch op 1-0. Mark Diemers gaf de pass, Jens Toornstra controleerde met de buitenkant van de voet en knalde de bal snoeihard in het doel.

In de eerste helft was Bijlow een stuk drukker dan zijn collega Arijanet Muric aan de overzijde. De grootste kans was voor Kwasi Wriedt. De Duitse Ghanees werd simpel vrijgespeeld door Vangelis Pavlidis en Mats Köhlert, maar zijn aanname liet hem in de steek. Zo werkte Wriedt oog in oog met Bijlow de bal struikelend naast.

Bij Feyenoord was de terugkeer van Justin Bijlow een grote verrassing. De doelman stond op 5 november thuis tegen CSKA Moskou voor het laatst in het doel en kampte daarna met knie- en voetblessures.

Na rust was het duel in zeven minuten beslist. Bryan Linssen trof eerst nog de paal en kopte even later bij de tweede paal raak. De spits - die Robert Bozenik, Nicolai Jørgensen en Lucas Pratto - op de bank hield, gaf ook de assist op de ingevallen Luis Sinisterra, die simpel raak tikte.

Geen nababbel

"Dit was een verdiende overwinning van Feyenoord", vond Willem II-trainer Zeljko Petrovic. "Onze eerste helft was prima. De vierde official zei dat er nog twintig seconden te spelen waren en dan krijg je een doelpunt tegen. Natuurlijk is 5-0 te veel, maar dat gebeurt vaker. Het is nu even een slecht gevoel, maar we moeten vooral de eerste helft meenemen."

Feyenoord-trainer Dick Advocaat had juist genoten van de tweede helft. "Ik vond Willem II heel goed georganiseerd spelen. De spelers zeiden zelf ook in de rust: zo kunnen we niet doorgaan. Na rust zag je een heel ander Feyenoord, daar heb ik echt van genoten."

Wat Advocaat betreft is Petrovic welkom 'altijd welkom' voor een nababbel met een wijntje. Petrovic: 'Vandaag niet, we gaan terug naar Tilburg. Vrijdag wacht weer een belangrijke wedstrijd.'