Invallers zetten Utrecht op koers play-offs, terwijl ook Giakoumakis blijft scoren

FC Utrecht doet in de eredivisie weer volop mee in de strijd om de play-offs. De Domstedelingen vervolgden hun sterke reeks met een thuisoverwinning op VVV-Venlo (3-1), al komt het elftal van trainer René Hake nog steeds erg moeizaam tot scoren.

VVV'er Tobias Pachonik brak met een eigen goal de ban, toen hij na een uur spelen een kopbal van Mimoun Mahi van richting veranderde.

En de thuisclub had daarbij ook wel een hoop pech dat het lang bij die ene treffer bleef. Liefst drie keer werd paal of lat geraakt. In de eerste helft tikte keeper Thorsten Kirschbaum een schot van afstand van de ijverige rechtsback Hidde ter Avest tegen de paal. Pogingen van Gyrano Kerk (lat) en Adam Maher (paal) kon de Duitse keeper alleen maar horen.

Gerechtigheid

Het leek voor Utrecht weer zo'n middag te worden, waarbij het niet voor het eerst dit seizoen de tol moest betalen voor de vele gemiste kansen. De grootste was voor Maher, toen de VAR scheidsrechter Bas Nijhuis naar de kant riep om te kijken naar een zeer ongelukkige handsbal van Danny Post. De redding van Kirschbaum op de penalty van Maher zal bij de Venlonaren vooral hebben gevoeld als gerechtigheid.