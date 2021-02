PvdA-lijsttrekker Ploumen: hogere belastingen voor rijken en grote bedrijven

De PvdA trapt de verkiezingscampagne af met plannen tegen "vermogensongelijkheid". De partij wil hogere belastingen voor multinationals, miljonairs en "pandjesbazen". Ook wil de partij een "digitaks" voor techbedrijven als Google en Facebook.

De winstbelasting ofwel de vennootschapsbelasting moet omhoog van 25 naar 30 procent voor winsten boven 200.000 euro, vindt de partij. En er moet een "prins Bernhard-belasting" komen voor verhuurders met meerdere woningen. Huurinkomsten zijn nu nog niet belast, de waarde van de panden is wel belast.

Ook de vermogensbelasting voor mensen met meer dan 1 miljoen euro wordt wat de partij betreft verhoogd.

Coronacrisis

Partijleider Ploumen koos dit thema voor haar toespraak aan het begin van de campagne van haar partij voor de Kamerverkiezingen van maart. Ook in het verkiezingsprogramma pleit de partij voor verandering van het belastingstelsel.

Ploumen zegt dat de coronacrisis de vermogensongelijkheid vergroot. "Tussen grote bedrijven die profiteren van de crisis en mensen in de horeca, de retail en de cultuur voor wie het vijf voor twaalf is. Tussen leerlingen die thuis geholpen worden met huiswerk en de kinderen die uit het zicht zijn verdwenen toen de scholen sloten."

Vereniging

Zij ziet Nederland liever als een vereniging met meer saamhorigheid. "We winnen samen en bij verlies zijn we allemaal even verdrietig." Grote bedrijven ontduiken de belasting en profiteren ondertussen van subsidies, is haar verwijt.

De PvdA-lijstrekker vindt dat haar concurrenten VVD-lijsttrekker Rutte en CDA-lijsttrekker Hoekstra geen plan hebben voor de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis.

Ploumen: "Zij zien Nederland als een multinational met een winst- en verliesrekening. Dat leidt tot verdeeldheid, terwijl we juist behoefte hebben aan saamhorigheid."

75 jaar

De Partij van de Arbeid viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan. "Bij de oprichting van de PvdA vonden sociaaldemocraten, vooruitstrevende liberalen, rooms-katholieken, en protestants-christelijken elkaar. Zij wilden strijd voeren voor een eerlijke samenleving", zei Ploumen. "En die missie is nu nog net zo actueel als 75 jaar geleden."

Ploumen ging vandaag ook de straat op met "Bloemen van Ploumen" zoals haar campagneteam het noemt: