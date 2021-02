Fenomeen Van der Poel pakt WK-goud met wereldrecord op 10.000 meter

Van der Poel verovert WK-goud in Thialf met sensationeel wereldrecord op 10.000 meter - NOS

Nils van der Poel blijft de schaatswereld verbazen. De 24-jarige schaatser veroverde donderdag al de wereldtitel op de 5.000 meter, maar op de 10.000 meter deed de Zweed er zondag nog een schepje bovenop. Van der Poel reed bij de WK afstanden in Heerenveen in 12.32,95 naar een sensationeel wereldrecord. Daarmee veroverde hij met overmacht zijn tweede wereldtitel, want in de drie laatste ritten kwam niemand meer in de buurt van zijn tijd. Jorrit Bergsma pakte het zilver. De Fries reed wel een sterke rit, maar bleef met 12.45,86 toch liefst 12,92 seconden verwijderd van de toptijd van Van der Poel. Roest zevende Patrick Roest werd donderdag op de 5.000 meter al verslagen door Van der Poel. Toen pakte hij nog wel het zilver, maar nu eindigde de drievoudig wereldkampioen allround naast het podium. Roest, die eerder op de dag het brons veroverde op de 1.500 meter, knokte zich met 13.09,42 naar de zevende tijd. Het brons ging naar de Rus Alexander Rumyantsev (12.54,74). Bekijk hieronder in de carrousel twee interviews met Nils van der Poel, over zijn wereldrecord en over zijn liefde voor de 10.000 meter, en de reactie van Jorrit Bergsma.

"Eat fish for dinner", riep Van der Poel na zijn race vrolijk naar de camera. Daarmee doelde hij op de Canadees Graeme Fish, van wie hij het wereldrecord overnam. Fish reed precies een jaar geleden bij de WK afstanden op de snelle hooglandbaan van Salt Lake City naar 12.33,86. Fish was dit weekend niet in Heerenveen aanwezig om zijn titel te verdedigen. Hij vond het vanwege het coronavirus geen prettig idee om naar Nederland af te reizen. 14 jaar geleden Dankzij Van der Poel is het wereldrecord op de tien kilometer na 14 jaar en 3 dagen weer terug in Thialf. Sven Kramer zette het record in 2007 op 12.49,88. "We hebben in september bedacht om dit te gaan doen. We hadden geen idee hoe we het wereldrecord moesten verbeteren, maar ik dacht wel te weten hoe het moest. Ik heb ook veel fietstrainingen gedaan", vertelde Van der Poel. "Het was de grootste uitdaging van mijn leven, maar het was geweldig."

Van der Poel bereidt zich anders voor op wedstrijden dan zijn meeste collega's. Hij loopt bijvoorbeeld veel hard. Van der Poel liep zelfs een keer een ultra-wedstrijd van 170 kilometer. Bekijk hieronder de reportage over de Zweed:

Van der Poel, kanshebber op de 10 kilometer, loopt meer hard dan hij schaatst - NOS