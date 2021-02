KNMI: morgen code rood vanwege gladheid en ijzel

Het KNMI verwacht dat in de tweede helft van de nacht vanuit het westen een gebied met regen over het land trekt. Omdat de ondergrond nog bevroren is, kan de regen aanvriezen en dat leidt tot gladheid.

Een week geleden was het door de sneeuw in het hele land glad. Rijkswaterstaat gebruikte tientallen miljoenen kilo's strooizout, maar desondanks waren veel wegen moeilijk begaanbaar en gebeurden er tientallen ongelukken.

Vandaag konden ijsliefhebbers voor het laatst het natuurijs op. Vanochtend was het ijs op veel plekken nog goed. In de loop van de middag waarschuwden steeds meer ijsclubs, gemeenten en veiligheidsregio's dat de dooi was ingezet en dat het ijs daardoor niet langer veilig was.

Het winterweer lijkt voorlopig voorbij. Morgen gaat het overal dooien en daarna wordt het steeds iets warmer. Op woensdag kan het al 10 graden worden en in het weekend worden temperaturen tot 15 graden verwacht.