Nederlandse militair in Noorwegen overleden

In het noorden van Noorwegen is gisteren een Nederlandse militair, die daar deelnam aan een militaire wintertraining, overleden. De identiteit van de militair is niet vrijgegeven en ook is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak.

Een woordvoerder laat weten dat het nog onduidelijk is of er sprake is van een natuurlijke of een onnatuurlijke doodsoorzaak. Marechaussees die mee zijn met de Noorse oefening, doen onderzoek naar de toedracht. De Koninklijke Marechaussee bekijkt nog of er een extra team naar Noorwegen wordt gestuurd.

De militairen oefenen in Skjold, bij Harstad, voor een mogelijke inzet onder arctische omstandigheden.