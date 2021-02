Bauhaus voorkomt trilogie Ballerini in Ronde van de Provence, eindwinst Sosa

Phil Bauhaus heeft de vierde en laatste etappe in de Ronde van de Provence op zijn naam geschreven. De sprinter van Bahrain-Victorious hield Davide Ballerini van zijn derde ritzege. Nacer Bouhanni eindigde als derde.

In de niet al te lastige slotrit van Avignon naar Salon-de-Provence (163,5 kilometer) mochten Luis Mas, Tony Gallopin, Jérémy Leveau en het Noorse talent Andreas Leknessund drie minuten voorsprong nemen.

Nadat de vier vluchters op een kilometer of twee waren ingelopen trok wereldkampioen Alaphilippe zelf de sprint aan voor zijn ploegmaten Zdenek Stybar en sprinter Ballerini. De Italiaan leek in ideale positie gebracht te worden, maar kwam te vroeg op kop. Voor de Duitser Bauhaus was het daarna een koud kunstje om Ballerini te kloppen.