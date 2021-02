Perfectionist Hendriks: 'Moet nog drie grote klussen doen, dan is het klaar'

Een pietje-precies. Een perfectionist, die niets aan het toeval wenst te overlaten. Maar ook iemand die kan doordrammen als hij zijn zin niet krijgt, zeggen sommige mensen die hem van nabij hebben meegemaakt. Maurits Hendriks vertrekt volgend jaar na de Winterspelen in Peking als technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF. Hij is dan 12,5 jaar de hoogste baas van de Nederlandse topsport. Tijd om het stokje over te dragen. "Ik denk er al een jaar over na. Je moet oppassen dat je niet te lang blijft zitten. Wanneer is het moment dat je het stokje moet overdragen? Na Peking dus. Ik heb nog drie grote klussen te doen." Milder Hendriks kan een glimlach niet onderdrukken als hij de typeringen hoort. "Bij mij heeft mijn hele leven het woord ontwikkeling centraal gestaan. In vergelijking met Maurits de coach die in 2000 met de Nederlandse hockeymannen olympisch goud veroverde in Sydney, ben ik zeker een stuk veranderd. Ervaringen vormen je. Ik ben milder geworden, ik delegeer al veel meer", zegt de technisch directeur, die in zijn 'regeerperiode' nadrukkelijk zijn stempel drukte op de Nederlandse topsport.

Hendriks wordt door velen gezien als een van de machtigste mensen in de Nederlandse sportwereld. Sportkoepel NOC*NSF verdeelt jaarlijks miljoenen euro's onder de sportbonden om de topsportprogramma's zo goed te maken dat er op de Spelen medailles uitrollen. Hendriks en zijn team zorgden bij de verdeling van het geld weleens voor gefronste wenkbrauwen bij bonden, maar de 'TD' liet zich ook gelden als een bond er een potje van maakte. Toptien In ogen van de voormalig hockeycoach moet Nederland in de topsport standaard tot de toptien van de wereld kunnen behoren. De Nederlandse zomer- en winterploegen zaten op de Spelen onder het bewind-Hendriks (Vancouver, Londen, Sotsji, Rio de Janeiro en Pyeongchang) daar steeds dichtbij, met als hoogtepunt de Winterspelen in Sotsji toen een ware medailleregen Nederland op de vijfde plaats in het medailleklassement bracht. Onder Hendriks werd nationaal sportcentrum Papendal een internationaal gerespecteerd expertisecentrum, waar innovatie hoog in het vaandel staat. 'De professor', zoals hij in de hockeywereld vaak wordt genoemd, is er ook trots op dat het onder leiding van NOC*NSF ontwikkelde materiaal ter bestrijding van de hitte bij de Spelen van Tokio in de coronacrisis op de IC's van ziekenhuizen is gebruikt. "Topsport en maatschappij kwamen daar samen", zegt hij. TeamNL Daarnaast is Hendriks de initiator van TeamNL geweest, een diverse verzameling van Nederlandse topsporters die wekelijks onder een vlag in beweging is. Sportbonden brachten hun commerciële rechten bij TeamNL onder. Financieel is dat nog geen doorslaand succes. Het blijkt moeilijk sponsors te binden. "Financieel is het inderdaad lastig", geeft Hendriks toe. "We lopen elk jaar weer tegen grenzen aan wat wel en niet kan. We moeten ook niet elke keer roepen: er moet meer geld bij. We moeten hele scherpe keuzes blijven maken. En dan kun je het niet iedereen naar de zin maken."

In zijn slotjaar heeft de technisch directeur nog twee mega-sportevenementen voor de boeg: de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio in juli en februari volgend jaar de Winterspelen in Peking. Met bijbehorende Paralympische Spelen. Daarnaast moet hij de (top)sportwereld door een hele lastige coronaperiode loodsen. Geen twijfels Over Tokio is al heel lang heel veel te doen. De vraag is of die Spelen door het coronavirus wel kunnen doorgaan. Hendriks heeft geen twijfels. "Alles bij de Japanse regering en het IOC is erop gericht dat de Spelen gehouden worden. De handboeken voor sporters, stafleden, officials, vrijwilligers, media gaan over hoe het georganiseerd gaat worden niet over of de Spelen wel doorgaan. De grote lijnen zijn duidelijk: vijf dagen van tevoren aanwezig, veel testen en binnen 48 uur na het laatste optreden weer vertrekken. We hebben het IOC gevraagd nog naar die termijn van vijf dagen te kijken. Veel sporters hebben wat langer nodig om te wennen aan de venues, hun wedstrijdomgeving." Over de Winterspelen in Peking maakt hij zich zorgen. De Chinezen hebben, ondanks dat ze het coronavirus redelijk onder controle hebben gekregen, het land zo'n beetje op slot gedaan. De WK afstanden bij het langebaanschaatsen werden in Heerenveen afgewerkt, maar zouden aanvankelijk in de olympische hal in Peking worden gehouden. Zodat alle potentiële olympiërs aan de hal konden wennen. Amper besmettingen "De sportwereld laat al maandenlang zien dat er onder strenge voorwaarden evenementen kunnen worden georganiseerd. Er zijn daar amper besmettingen. Dat de schaatshal straks van prima kwaliteit is, daar ben ik van overtuigd. Maar in andere sporten speelt ook het veiligheidsaspect heel erg mee. Kijk naar de Winterspelen van Vancouver in 2010", legt Hendriks uit.