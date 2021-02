Schouten snelt als eerste Nederlandse vrouw naar wereldtitel op 5.000 meter

Irene Schouten heeft bij de WK afstanden in Heerenveen als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel op de 5.000 meter veroverd. De 28-jarige Schouten versloeg in Thialf de Russische titelverdedigster Natalia Voronina, die het zilver pakte. Carlijn Achtereekte veroverde het brons.

Schouten, die met drie WK-medailles op zak aan de start stond, moest in de eerste rit een tijd neerzetten. Dat deed ze uitstekend: Schouten klokte 6.48,53, een persoonlijk record en de tweede tijd ooit in Thialf. In de laatste ronden had zelfs nog wat over, waardoor ze met snellere rondetijden eindigde dan ze begon.

In de vijf races daarna kwam niemand meer aan de tijd van Schouten. Voronina was 2,46 seconde langzamer dan Schouten. Achtereekte was 3,68 seconde trager dan haar landgenote.

(Later meer)