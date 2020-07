Smeltend ijs op de Mont Blanc legt kranten bloot van ramptoestel uit 1966

Het terugtrekkende ijs op de Mont Blanc heeft kranten blootgelegd die vermoedelijk aan boord waren van een Indiaas vliegtuig dat daar in 1966 neerstortte, schrijft The Guardian .

De kranten werden afgelopen week gevonden door de eigenaar van Cabane du Cerro, een afgelegen restaurant op 1350 meter hoogte in de buurt van het Franse skioord Chamonix. Eerder besteedden Franse lokale media aandacht aan de bijzondere vondst. "Ze zijn nog aan het drogen, maar verkeren in goede staat", zei eigenaar Timothee Mottin. "Ze zijn leesbaar."

Zijn restaurant ligt op zo'n 45 minuten lopen van de Bossons-gletsjer, waar het vliegtuig neerstortte. Volgens Mottin deed hij de ontdekking precies op het goede moment, omdat het ijs waar hij de kranten vond pas net was gesmolten. Was hij iets later gekomen, dan was er van de kranten waarschijnlijk weinig overgebleven.

Mottin gaat de kranten tentoonstellen in zijn restaurant, waar hij meerdere items die toebehoorden aan de rampvlucht heeft opgehangen. Dat doet hij liever dan ze "ergens te verstoppen en vervolgens te verkopen", iets waar sommige bergbeklimmers volgens hem geld mee proberen te verdienen.

Bijzondere vondsten

Decennia na dato worden in het gebied nog altijd bijzondere vondsten gedaan. Zo werd in 2013 een doosje met edelstenen gevonden met een waarde tussen de 128.000 en 243.000 euro. Ook dat doosje was waarschijnlijk aan boord van de vlucht van Air India.

Ook werden recent menselijke resten gevonden die waarschijnlijk afkomstig zijn van de rampvlucht. In 2017 werden in het gebied nog lichaamsdelen en onderdelen van een motor gevonden.