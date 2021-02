Deelneemster Wie is de Mol: context 'spleetogen' sneuvelde in de montage

Marije Knevel, een van de deelnemers aan het populaire tv-programma Wie is de Mol, heeft gereageerd op beschuldigingen van racisme. In de uitzending van gisteravond was te zien hoe zij en Charlotte Nijs spleetogen maakten tijdens het uitbeelden van muzieknummers, die geraden moesten worden door de deelnemers aan het spel.

Op sociale media reageerden mensen die dat "racistisch" vonden en "niet van deze tijd." Knevel schrijft op haar Instagrampagina dat ze tijdens de opnames "Dit kan echt niet" zei tegen een medekandidaat, terwijl ze zelf van haar ogen spleetogen maakte om het nummer Gangnam Style uit te beelden.

"Dat gedeelte is in de montage gesneuveld waardoor de context weg is, en het beeld is neergezet dat ik dit doe", schrijft ze. "Wat ik zeker weet is dat niemand dit racistisch heeft bedoeld...het had nooit uitgezonden mogen worden." Ze maakt excuses aan iedereen die gekwetst is.