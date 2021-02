Krol revancheert zich met wereldtitel op 1.500 meter, Nuis en Roest ook op podium

Thomas Krol heeft in Heerenveen zijn tweede wereldtitel op de 1.500 meter veroverd. Bij de WK afstanden in Thialf reed Krol, die als favoriet aan de start stond, in 1.43,75 naar het goud.

Titelverdediger Kjeld Nuis moest met 1.44,11 genoegen nemen met het zilver. Nuis, de olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 1.500 meter, kwam 0,36 seconde tekort voor zijn derde wereldtitel.

Met zijn wereldtitel revancheerde Krol zich voor zijn mislukte 1.000 meter van zaterdag. Ook op die afstand stond Krol als favoriet aan de start, maar na twee valse starts werd hij gediskwalificeerd. "Dit is wel de beste revanche die je kunt nemen, denk ik. Gisteren was een grote teleurstelling, want ik had daar ook zeker kans op de wereldtitel", reageerde Krol.

Brons Roest

Patrick Roest, die donderdag voor de derde keer naast zijn eerste individuele wereldtitel greep op de 5.000 meter, moest nu ook nu genoegen nemen met minder dan het goud. In 1.45,99 reed Roest naar het brons. Later vanmiddag komt Roest, de drievoudig wereldkampioen allround, ook nog in actie op de 10.000 meter.