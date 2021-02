Skiër Kriechmayr wint bijna nooit de afdaling, maar is wel wereldkampioen

Vincent Kriechmayr heeft bij de WK skiën in het Cortina d'Ampezzo zijn tweede wereldtitel in de wacht gesleept. Na het goud op de Super G eerder deze week, was de Oostenrijker ook de snelste op de afdaling.

De winst van Kriechmayr is enigszins verrassend te noemen. De Oostenrijker pakte in het Italiaanse skigebied dan wel het goud op de Super G, maar wint bijna nooit de afdaling. Dat Kriechmayr als eerste mocht starten, bleek op het technisch lastige parcours een voordeel. De als tweede gestarte Duitser Andreas Sander wist de winnende tijd tot op 0,01 te benaderen, het kleinste verschil ooit in strijd om de wereldtitel op de afdaling. De Zwitser Beat Feuz won het brons.

Crashes

De andere skiërs verloren vooral in het zware middenstuk te veel tijd. Matthias Mayer, een van de favorieten voor de wereldtitel, miste een poortje en weer anderen wisten helemaal niet op de ski's te blijven staan.

Maxence Muzaton daarentegen bleef wonder boven wonder juist op de been. De Fransman werd getorpedeerd, maar kwam op miraculeuze wijze achterstevoren op z'n ski's terecht en voorkwam zo een val.