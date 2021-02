'Zorgorganisaties vaccineerden ook personeel zonder direct contact met bewoners'

Het is niet duidelijk hoeveel van de 2300 personeelsleden ten onrechte zijn ingeënt, omdat werkgevers niet mogen registreren of hun medewerkers zijn gevaccineerd. Een woordvoerder van Argos wil tegen RTL Nieuws niet zeggen of ook leden van de raad van bestuur een uitnodiging kregen voor een prik.

Sinds 6 januari wordt personeel van verpleeghuizen en kleinschalige zorg ingeënt. De vaccins zijn alleen bedoeld voor medewerkers die rechtstreeks contact hebben met patiënten of bewoners. Ook branche-organisatie Actiz is hierover duidelijk op de website: "Hieronder vallen niet: faciliterende en ondersteunende medewerkers, zoals schoonmakers en medewerkers die maaltijden serveren, vrijwilligers en mantelzorgers."

Bewuste keuze

Het was een bewuste keuze van Argos Zorggroep om toch al het personeel te vaccineren, zegt de organisatie tegen RTL Nieuws. "Als we hier straks code rood hebben, worden medewerkers van de administratie ook ingezet op de receptie. Wij hebben mensen nodig om de zorg te kunnen bieden. Je moet soms alle zeilen bij zetten."

Ook acht zorgorganisaties die vallen onder het samenwerkingsverband Conforte in Zuid-Holland hebben onder meer receptionisten en koks laten inenten. "Die komen indirect toch ook in contact met bewoners. Zij staan namelijk in contact met medewerkers die weer direct in contact staan met de bewoners", laat Conforte aan RTL weten.

Ten koste van anderen

Minister De Jonge van Volksgezondheid keurt het ruimere vaccinatiebeleid van de zorgorganisaties af. "Elk vaccin dat wordt toegediend bij iemand die het niet hard nodig heeft, gaat ten koste van iemand die het veel harder nodig heeft. Dan dring je gewoon voor. We moeten zuinig zijn", zegt hij. Hij kondigt aan contact op te nemen met de organisaties.