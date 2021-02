Hendriks vertrekt volgend jaar als technisch directeur bij NOC*NSF

Hendriks kondigt afscheid NOC*NSF aan: 'Peking einde van de rit' - NOS

Maurits Hendriks heeft zijn afscheid als technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF aangekondigd. De 60-jarige baas van de Nederlandse topsport verklaarde zondag in een uitzending van Studio Sport, dat hij volgend jaar na de Winterspelen in Peking de deur achter zich dichttrekt bij de sportkoepel. Hij is dan ruim twaalf jaar technisch directeur bij NOC*NSF geweest. Hendriks maakte zijn besluit bekend rond de WK afstanden in schaatstempel Thialf in Heerenveen. De Winterspelen in Peking worden, als corona geen roet in het eten gooit, in 2022 van 4 tot en met 20 februari gehouden. Hendriks heeft als technisch directeur komende zomer nog een andere grote klus te klaren. Dan vinden de Olympische Spelen in Tokio plaats. Die worden door de uitbraak van het coronavirus een jaar later dan gepland gehouden. "Je moet oppassen dat je niet te lang blijft zitten", zegt hij over zijn vertrek. "Zeker als de wereld zich in rap tempo ontwikkelt en snel verandert. De gedachte om te vertrekken speelt al een tijdje bij me. Er komt nu eenmaal een dag dat je moet stoppen. Na Peking is logisch."

Technisch directeur Maurits Hendriks (r) en zijn toenmalige rechterhand Jeroen Bijl op de tribune in Rio - ANP

Hendriks trad in december 2008 aan als technisch directeur. Hij was de opvolger van Charles van Commenée. Onder zijn leiding werden tot nu toe op de Olympische Spelen van Vancouver (2010), Londen (2012), Sotsji (2014), Rio de Janeiro (2016) en Pyeongchang (2018) in totaal 91 medailles door Nederland veroverd: 34 keer goud, 27 keer zilver en 30 keer brons. Hendriks was zelf chef de mission van de Nederlandse olympische ploegen in 2012, 2014 en 2016. Onder Hendriks maakte de Nederlandse topsport een vlucht vooruit. De voormalige hockeycoach, die met het Nederlands team goud veroverde op de Spelen van Sydney in 2000, geldt als een perfectionist. Eentje die niets aan het toeval wil overlaten en de ambitie heeft om met de Nederlandse topsporters een vaste laats in de toptien van de wereld te veroveren.

Maurits Gijsbrecht Hendriks (Amsterdam, 1 januari 1961) Hockeyloopbaan als trainer: 1994: Assisitent van Joep Brenninkmeijer bij AHBC Amsterdam; 1995: Hoofdcoach HGC (landskampioen in 1996); 1996: Assistent van Roelant Oltmans bij het Nederlands elftal (goud Olympische Spelen Atlanta 1996, winst Champions Trophy 1996 en 1998, goud WK 1998 Utrecht); 1998: Hoofdcoach Nederlands elftal (goud Olympische Spelen Sydney); 2001: In dienst van Spaanse bond als technisch directeur en coach Jong Spanje. Daarna hoofdcoach mannen (winst Champions Trophy 2004, Europees kampioen 2005, zilver Olympische Spelen Peking 2008); 2007: initiatiefnemer Euro Hockey League Loopbaan NOC*NSF: 2008: Opvolger van Charles van Commenée als technisch directeur NOC*NSF. Chef de Mission Londen 2012, Sochi 2014, Rio 2016. 2014: initiatiefnemer TeamNL.