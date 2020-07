Mollema en Kruijswijk hunkeren naar Tour: 'Iedereen wil vlammen'

AFP

Bijna twee maanden later dan in voorgaande zomers het geval was, kunnen de wielrenners over zeven weken toch de jacht openen op de meest begeerde trui in het cyclisme. Met Bauke Mollema, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin telt Nederland liefst drie toprenners die dromen van het geel in Parijs. Mollema en Kruijswijk kunnen nauwelijks wachten tot op 29 augustus het startschot klinkt voor de Tour de France. Waar Mollema bij Trek-Segafredo de enige kopman is, moet Kruijswijk bij Jumbo-Visma de leidersrol delen met Dumoulin en Primoz Roglic. Maar van rivaliteit of onderlinge spanning wil hij niet spreken. "Het is voor ons allemaal een nieuwe situatie, dus we zijn benieuwd. Maar het doel is om als één ploeg de Tour te winnen", vertelt Kruijswijk in een videogesprek. "Natuurlijk wil elke sportman winnen en een van ons kan ook die overwinning pakken, maar daar hebben we elkaar wel voor nodig", vervolgt Kruijswijk. De Tour de France is in de ogen van de 33-jarige renner zo zwaar, dat tijdens de koers vanzelf zal blijken wie van de drie de beste papieren heeft.

Kruijswijk: 'Met drie kopmannen spreiden we onze kansen' - NOS

Drie kopmannen vormen volgens Kruijswijk dus geen bron van zorgen, maar scheppen juist extra kansen. "Uiteindelijk wint de sterkste renner de Tour, daarin proberen wij onze kansen te spreiden. Mocht het dan een tactisch spel worden, dan kan je maar beter met drie man voorin zitten", zegt hij. Kruijswijk, die vorig jaar nog derde werd in de Tour, denkt dat Jumbo-Visma samen met het Britse Team Ineos de meeste kans maakt om de gele trui naar Parijs te brengen. "Als je puur kijkt naar de bezetting van onze ploeg en die van Team Ineos, zijn wij toch wel de twee sterkste en grote kanshebbers. Hopelijk trekken wij aan het langste eind." Bij Ineos staan Geraint Thomas en Egan Bernal, de winnaars van de twee laatste Tour de Frances, en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome onder contract.

Bauke Mollema tijdens de Tour de France vorig jaar - ANP

Mollema, die zijn contract in juni verlengde tot eind 2022, is de coronacrisis goed doorgekomen. "Ik heb goed getraind de afgelopen maanden. Dat was in het begin best onwennig en onwerkelijk, want je wist niet hoelang het ging duren en wanneer je weer zou kunnen koersen. Gelukkig kunnen we nu weer vooruitkijken." "We moeten waakzaam blijven, maar er zijn strenge protocollen rondom wedstrijden en trainingskampen. Dat moet ook. Als je nu ziek wordt, komt het hele seizoen in gevaar, dus dat wil je niet. Zeker niet omdat het seizoen al zo kort is, met veel wedstrijden dicht op elkaar." 'Mooi als je meedoet met grote namen' Zoals de Tour de France, die twee maanden later dan normaal van start gaat. "Het wordt meteen heel lastig. Niet eerst een week met vlakke ritten, maar in de tweede etappe gaan we meteen de bergen in. Dus moet je er vanaf het begin staan." Mollema verwacht veel spanning in het peloton. "Iedereen heeft lang niet gekoerst, iedereen kijkt ernaar uit om weer te racen. En dan wil iedereen ook vlammen, dus dan is het ook fijn als er meteen in het begin van de Tour al een klassement staat." "Het is toch mooi als je meedoet met alle grote namen", aldus Mollema, die al eens als zesde en zevende is geëindigd in de Tour. "Het geeft extra voldoening als je een goed resultaat haalt. Het geeft alleen maar meer motivatie."