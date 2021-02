Twente op voorsprong tegen matig Vitesse, dat Tannane uit ziet vallen

- Heerenveen won vaker in Alkmaar dan AZ. De Friezen boekten negen zeges in de 23 voorgaande duels (vorig seizoen werd in Den Haag gespeeld), AZ pakte zeven keer de winst in eigen huis.

- Eerder deze competitie boekte AZ een 3-0 zege op Heerenveen in Friesland.

- AZ verloor twee van zijn laatste drie duels, terwijl Heerenveen zeven punten pakte in de laatste drie duels. Bij AZ trainden Jonas Svensson, Dani de Wit en Jordy Clasie mee, maar zij zijn nog niet inzetbaar.

- Beide ploegen wonnen nog nooit een eredivisieduel op Valentijnsdag. AZ speelde 1 eredivisieduel op 14 februari, in 2009 speelde de club met 2-2 gelijk op bezoek bij PSV. In 2007 speelde AZ op Valentijn uit bij het Turkse Fenerbahçe in de UEFA Cup, ook die dag werd het gelijk: 3-3.

- Ook Heerenveen speelde maar 1 eredivisieduel op deze dag, op 14 februari 2004 speelden de Friezen thuis met 1-1 gelijk toen Willem II op bezoek kwam. In 1981 en 1960 won Heerenveen Valentijnsduels van SVV en Rheden op het derde competitieniveau.