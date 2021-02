Petrovic emotioneel bij weerzien Feyenoord: 'Moet dokter Casper altijd bedanken'

Petrovic treft leermeester Advocaat: 'In mijn leven nooit gedacht tegen hem te moeten spelen' - NOS

Eind januari vertrok Zeljko Petrovic uit De Kuip. Na anderhalf jaar als assistent-trainer. Uitgerekend in zijn tweede wedstrijd als hoofdtrainer van Willem II treft Petrovic zijn leermeester: Dick Advocaat.

"Het is een raar gevoel dat ik tegen Dick Advocaat ga spelen, dat had ik nooit verwacht in mijn leven", zegt Petrovic die jarenlang met Advocaat heeft samengewerkt. Vier keer stonden de twee trainers aan elkaars zijde; bij Sunderland, de nationale ploeg van Servië, FC Utrecht en recentelijk nog Feyenoord.

De kersverse trainer die ervoor moet zorgen dat Willem II uit de onderste regionen van de ranglijst wegblijft, vindt het treffen behoorlijk lastig. "Het is heel lastig, niet leuk. Ik gun hem (Dick Advocaat, red.) alles, maar mijzelf en deze ploeg ook. Wij zitten in een moeilijkere positie dan Feyenoord", aldus Petrovic.

'Familie heel erg geholpen'

Door de jarenlange samenwerking met Advocaat bij Feyenoord zijn de opstelling en speelwijze van de Rotterdammers natuurlijk geen geheim voor Petrovic. "Ik denk dat het zo wordt als bij de laatste wedstrijd: Haps, Linssen en Berghuis voorin."

Alle voetbaltactieken, opstellingen en strategieën ten spijt, het weerzien met de Rotterdamse clubarts Casper van Eijck emotioneert de Montenegrijn. "Hij heeft onze familie heel veel geholpen. En nog steeds..."