Osaka door het oog van de naald, Williams voor twaalfde keer kwartfinaliste

Naomi Osaka heeft de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De Japanse, derde geplaatst, scheerde tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza (als veertiende geplaatst) langs de rand van de afgrond, maar won met 4-6, 6-4, 7-5.

Osaka was lange tijd de onderliggende partij, maar speelde haar beste tennis met de rug tegen de muur. Ze maakte in set twee een achterstand goed, won die en kwam daarna met 3-5 en 15-40 achter. Het eerste matchpoint sloeg de Japanse weg met een ace en Muguruza ging in de fout op het tweede wedstrijdpunt. De Spaanse zag de toernooiwinnares van 2019 terugkomen tot 5-4, stapelde daarna fout op fout en werd op love gebroken in de twaalfde game.

Osaka, die ook twee keer de US Open op haar naam bracht, stuit nu op Hsieh Su-Wei. De veterane uit Taiwan schreef geschiedenis met haar 6-4, 6-2 zege op Markéta Vondrousová uit Tsjechië.

Hsieh is met haar 35 jaar de oudste speelster in het enkelspel die voor de eerste keer in de kwartfinales staat van een grandslamtoernooi. Onervaren is ze niet, want ze is de nummer één in het dubbelspel en won drie grandslamtitels. Hsieh maakte opvallend makkelijk korte metten met de verliezend finaliste van Roland Garros van 2019. Ze pakte met een lovegame de openingsset en liep daarna vlot uit naar 4-0, waarna de Taiwanese op haar tweede matchpoint toesloeg.

Williams op de proef gesteld

Serena Williams schaarde zich voor de twaalfde keer onder de laatste acht in Melbourne. De Amerikaanse, zevenvoudig winnares, werd op de proef gesteld door Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, maar slaagde voor haar examen: 6-4, 2-6, 6-4.