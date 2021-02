De opdracht voor waterpoloërs Oranje: 'Drie landen pakken en één keer stunten'

Oranje's recept voor ticket Spelen: 'Drie landen pakken en een keer stunten' - NOS

Wat de waterpolovrouwen in januari lukte, hopen de mannen aankomende week ook te realiseren: plaatsing voor de Olympisch Spelen. Oranje heeft in ieder geval een thuisvoordeel, want het kwalificatietoernooi is in Rotterdam. Twaalf landen strijden om drie tickets. Nederland, dat in 2000 in Sydney voor het laatst actief was op de Spelen, opent zijn groepsfase zondag met een wedstrijd tegen Duitsland. De andere tegenstanders zijn Kroatië, Rusland, Roemenië en Frankrijk. De beste vier gaan naar de kwartfinales.

Het eerste duel, tegen Duitsland, is voor de teruggekeerde Jorn Winkelhorst een bijzondere. De midvoor overwoog na een conflict met bondscoach Harry van der Meer om voor de Duitsers te gaan spelen, maar deed dat uiteindelijk niet. "Het voelde helemaal niet fijn", vertelt hij over de flirt met het buurland. En ook Van der Meer is blij dat de midvoor weer terug is. "Heel zwart-wit: hij is beresterk. Hij is onze midvoor, de middenpositie van je aanval."

Kijkend naar het OKT is voor Van der Meer de ambitie duidelijk. "Je hebt twee sterke tegenstanders in de poule: Rusland en Kroatië. Het zou mooi zijn als we bij de eerste twee komen. Dan moet je die andere drie landen pakken en één keer stunten." Herkansing? Mocht Oranje niet een van de drie tickets die klaar liggen op dit OKT pakken, dan is er wellicht nog een mogelijkheid om naar de Spelen te gaan. Vanwege de coronapandemie ligt een afzegging zomaar op de loer, sterk presteren op het OKT is daarom een must. "Er kunnen altijd dingen gebeuren waardoor landen moeten afzeggen of niet kunnen gaan", aldus Van der Meer. "Ja, dan zullen ze denk ik toch gaan kijken naar de ranking van het OKT. De hoogstgeplaatste na de eerste drie wordt dan waarschijnlijk uitgenodigd. Dat is voor ons een tweede doel."