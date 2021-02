Maandag verraderlijk glad op de weg • Sommige scholen houden deuren dicht

Henk Angenent gaat het complete traject van de Elfstedentocht vandaag niet afrijden. Een pijnlijke knie, slecht ijs en de avondklok maken het voor Angenent onmogelijk om de hele tocht af te maken. "Je zit toch met de avondklok, ik moet ook terug naar West-Nederland", zegt de Zuid-Hollander op NPO Radio 1. Dat is twee uur rijden en om zes uur wordt het donker. Hoe spijtig het ook is. Die knie werkt niet mee vandaag, ik ben er best hard op gevallen en het was al niet zo'n beste."

Hierdoor sloeg Angenent noodgedwongen Harlingen en Franeker over. Later kwam daar ook nog Dokkum bij vanwege de inzettende dooi. Angenent zag de bui al hangen. "Je hebt er een soort rem op staan, dat wisten we van tevoren. We hadden hem eigenlijk maandag willen rijden, maar dat hebben we naar vandaag geschoven. Je ziet ook, de zon is enorm sterk, de temperaturen schieten omhoog en het is te hopen dat Dokkum nog een beetje te doen is."