Zorgen over toegang gegevens oorsprong covid-19 • GGD stopt tijdelijk met coronablaastest

Afgelopen nacht heeft de politie op verschillende plekken in Nederland bijeenkomsten beëindigd. Deze zijn vanwege de coronaregels op dit moment niet toegestaan.

In Ritthem in Zeeland werd een illegaal feest in een bunker beëindigd. De politie kwam het feest op het spoor door een uitnodiging op social media. Twee mensen werden aangehouden en 84 aanwezigen kregen een bekeuring. Ook werden drugs en geluidsapparatuur in beslag genomen.

Ook in de duinen bij Zandvoort waren meer dan 100 jongeren samengekomen. De politie heeft hen naar huis gestuurd. Of hierbij mensen zijn aangehouden of bekeurd is niet bekend. Over het voorval schreef de politie op Facebook: "Nou beste ouders, kijk anders even wat jullie lieve kinders allemaal achter hebben gelaten! Wij hebben een bestelbus vol met afval even voor hen opgeruimd!"

In Nijmegen was een vreugdevuur aan de gang op woonwagenkamp Teersdijk. Bij het beëindigen van het feest werden drie mensen opgepakt, en werden er boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok, meldt de Gelderlander. Het vreugdevuur werd geblust door de brandweer.

