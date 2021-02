Politie stuurt carnavallers weg in Tilburg • 15 miljoen Britten gevaccineerd

In Maastricht hebben carnavalsvierders zich op het Vrijthof verzameld, meldt regionale omroep L1. De politie en boa's zijn aanwezig op het plein. Een boa liet aan de L1-verslaggever weten dat het een tijdje te druk was op het plein waardoor afsluiting dreigde. Ondertussen is deel van de feestvierders al vertrokken en is het rustiger op het plein.

Boven op de geldende coronamaatregelen heeft de gemeente Maastricht voor de carnavalsdagen ook het gebruik van muziekboxen en samenkomsten van mensen verboden. De politie laat in een reactie weten dat het beëindigden van een samenkomst in eerste instantie aan de gemeente is.

Politieagenten en boa's controleren of de aanwezigen de coronamaatregelen naleven. Mocht dat niet zo zijn dan zullen er bekeuringen worden uitgedeeld, eventueel voorafgegaan door een waarschuwing. Of dat al is gebeurd, is niet bekend.