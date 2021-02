Japan keurt Pfizervaccin goed • GGD stopt tijdelijk met coronablaastesten

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid heeft het coronavaccin van Pfizer officieel goedgekeurd. Premier Suga kondigde aan dat de eerste prikken naar 10.000 zorgmedewerkers gaan. Naar verwachting worden deze prikken vanaf midden volgende week gezet.

De regering hoopt tegen het midden van het jaar voldoende voorraden om de hele bevolking, 126 miljoen mensen, te kunnen vaccineren. Hiermee wil het land stappen zetten om de uitgestelde Olympische Spelen op 23 juli 2021 toch veilig te laten doorgaan.

In een groot deel van Japan is de noodtoestand nog steeds van kracht na de derde en dodelijkste golf van het virus eind vorig jaar. Het aantal gevallen en dodelijke slachtoffers is de afgelopen weken gedaald. Japan heeft tot nu toe in het hele land ongeveer 410.000 gevallen van het coronavirus geregistreerd en 6772 sterfgevallen.