GGD: test- en vaccinatielocaties morgenochtend dicht vanwege code rood

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen dagen gemiddeld minder dan 100.000 nieuwe besmettingen per dag gemeld. Dat is voor het eerst in maanden; in januari was het weekgemiddelde op het hoogtepunt zelfs ruim 250.000.

Ondanks de positieve ontwikkelingen waarschuwen experts dat het nog veel te vroeg is voor eventuele versoepelingen. Daarvoor is het dagelijks aantal gemelde positieve testen nog te hoog. "We zitten nog altijd op zo'n 100.000 nieuwe gevallen per dag en 1500 tot 3000 doden", benadrukte de directeur van de CDC, het Amerikaanse RIVM, op tv.

De VS is volgens de statistieken van de Johns Hopkins Universiteit het zwaarst getroffen land ter wereld. Ruim 27,5 miljoen mensen raakten besmet en daarvan overleden ruim 484.000 coronapatiënten.